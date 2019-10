Turisti americani si perdono durante un'escursione: recuperati dal Soccorso Alpino

Dispersi mentre stanno facendo trekking. Sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria a recuperare i due escursionisti statunitensi dispersi tra Prodo, nel Comune di Orvieto, e la loro destinazione finale, la frazione di Doglio del Comune di Montecastello Vibio.

Perso il sentiero per ritornare all'agriturismo dove erano diretti, i due escursionisti si sono ritrovati in località Pozzo nel Comune di San Venanzo, ormai a notte inoltrata, nei pressi della strada per Ripalvella. Fortunatamente, avevano il cellulare ed hanno avvertito un loro amico che a sua volta ha contattato i Carabinieri ed il Sasu.

I due dispersi, una volta geolocalizzati sono stati raggiunti dal personale del Soccorso Alpino e verificata l'assenza di emergenze sanitarie, sono stati riaccompagnati al loro agriturismo.