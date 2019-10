"Smetti di insultare mia moglie o ti sgozzo", lite tra vicini di casa finisce in tribunale

È accusato di aver minacciato la vicina di casa, a Fossato di Vico, con un coltello per vendicare le offese che veniva rivolte contro la moglie.

L’uomo, difeso dall’avvocato Claudio Cimato, è accusato di “aver minacciato brandendo un coltello a serramanico la persona offesa dicendole: ‘di’ a tuo marito che se non la smette di chiamare mia moglie p… vedi questo coltello … questo è per voi … vi sgozzo tutti … vi sgozzo tutti … state attenti … perché vi sgozzo tutti quanti’”.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Gianmarco Fanelli.

Secondo il racconto fatto in aula dalle parti coinvolte, le due famiglie erano sempre in lite per questioni di vicinato, di rumori molesti e altre questioni inerenti al parcheggio o al transito di auto.