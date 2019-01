La stessa auto assaltata per tre volte: distrutta dai vandali, brutalizzata dai balordi

Non c’è pace per quella Smart. Sembra quasi che la simpatica vetturetta sia una delle più prese di mira fra le strade e i vicoli della Vetusta. Ma la vera notizia sta nel fatto che la stessa vettura è stata brutalizzata per ben tre volte.

È notizia di un mese fa (PerugiaToday la pubblicò in esclusiva lo scorso 3 dicembre) la devastazione della Smart a Porta Sole, nella piazzetta sovrastante le scalette di Via Cesarei. In quel caso, fu sfondato il tettuccio.

Non è andata meglio una seconda volta. Quando, nei pressi della farmacia della stazione di Fontivegge, i malviventi hanno sfondato il finestrino sul lato passeggero. Con le temperature correnti, il danno ha creato particolare disagio. Alcuni perugini – fra i quali l’onnipresente Gianluca Papalini, che ci ha fornito scatto e notizia – si sono adoperati per piazzarci un cartone fissato col nastro adesivo.

Ma non finisce qui. Proprio ieri – stessa auto stesso luogo – il proprietario si reca nella stessa farmacia e, all’uscita, trova ancora violata l’auto sul lato passeggero. I malviventi hanno, insomma, riaperto quell’accrocco di chiusura, realizzata in emergenza alla bell’e meglio. Per trovare cosa?

Il tentativo di furto è andato a vuoto, dato che all’interno non c’erano oggetti di valore né denaro. Si tratta, con ogni probabilità, di un maldestro tentativo di arraffare qualcosa, messo in atto dal solito drogatello che cerca di rimediare qualche spiccio per soddisfare i propri bisogni. Ma la circostanza strabiliante risiede nel fatto che la stessa vettura sia stata vandalizzata per ben tre volte consecutive. Si direbbe: un record da Guinnes dei primati. Verrebbe da ridere… se non ci fosse da piangere.