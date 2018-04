Task force speciale per "salvare" Sister Orca: a Perugia arriva anche il papà della scultura

Una vera e propria task force da Seattle, città gemellata con Perugia, per “aiutare” Sister Orca, la mega scultura alta sette metri e collocata a Pian di Massiano, all’uscita della stazione del Minimetrò. Anche l’artista Marvin Oliver – artefice della scultura bronzea - è arrivato nella nostra città per tutti i lavori di lucidatura e pulitura utili a farla tornare al suo antico splendore.

Un’operazione resa possibile grazie alla fattiva collaborazione dell’UO. Manutenzioni, del Cantiere e dell’UO. Sistemi Tecnologici del Comune che hanno messo a disposizione un apposito ponteggio e fornito il personale di supporto che ha lavorato accanto all’artista.

La scultura, alta sette metri e fusa in un unico pezzo in una fonderia americana specializzata in grandi opere, necessitava di un profondo “trattamento estetico” e manutentivo per riportare in evidenza i bellissimi colori di base e i simboli nativi che la caratterizzano. Lavori urgenti, visti i festeggiamenti in programma ad ottobre per festeggiare i 25 anni di gemellaggio tra Perugia e Seattle e i 10 anni dell’arrivo a Perugia della scultura.

Il Sindaco e l’Assessore Michele Fioroni hanno salutato l’artista confermando l’attenzione verso quest’opera simbolica e l’interesse della città di Perugia verso la gemella americana. Marvin Oliver ha ribadito che Sister Orca è considerata dai Nativi Americani una parte viva del loro Spirito e della loro cultura ed è portatrice di buona fortuna, di benessere e di prosperità per la nostra città. Inoltre è il simbolo ed emblema dell’amicizia tra Perugia e Seattle giunte ormai al loro “gemellaggio d’argento”.