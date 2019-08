Travolta da un'onda e sbattuta contro lo scoglio: Sofia muore a 22 anni

Ha lottato per giorni, come una leonessa, nella stanza dell'ospedale di Ancona dove era ricoverata in condizioni gravissime. E' morta mercoledì 14 agosto all'ospedale regionale di Torrette Sofia Perelli, la 22enne di Perugia, sbalzata lo scorso 8 agosto contro uno scoglio mentre si trovava nelle acque di Sirolo insieme a un'amica.



Il fratello Francesco la ricorda così, con un post su Facebook: "Grazie amore mio, mia unica anima gemella, per essere stata la colonna della mia vita, regalami forza e amore per sempre, un grosso bacio il tuo francy per l'eternità". Anche mamma Valeria ha ricordato la sua splendida Sofia, commentando la foto dove si stringe al fratello Francesco: "In questo abbraccio tutto l'amore fraterno che ti accompagnerà per l'eternita, ora Sofia sei con Gaetano in Paradiso è non avrai paura perché ti accompagnerà lui stesso all'ingresso del Paradiso non aver paura, nessuno ti farà domande perché la tua infinita generosità sarà premiata per l'eternita".

Travolta da un'onda, Sofia muore a 22 anni

Sofia aveva scelto Sirolo come meta per trascorrere una bella giornata di mare, in compagnia di un'amica 26enne. Dopo essersi tuffata all'altezza delle grotte di Sirolo un'onda l'ha sbalzata contro lo scoglio dal quale si era appena gettata.



A quel punto Sofia ha perso conoscenza ed è rimasta sott'acqua fino all'arrivo dei soccorritori. Subito è stata attivata l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona, in stand by al porto di Numana, che ha raggiunto le due ragazze nonostante il mare impervio.

La 22enne umbra era già in arresto cardiocircolatorio con i soccorritori che le hanno subito applicato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Poi il trasporto in eliambulanza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette dove purtroppo Sofia è morta.