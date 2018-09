Foto - denuncia. Lo scempio: siringa sporca di sangue gettata a terra, vicino alla scuola

Non finisce lo scempio delle siringhe gettate dove capita. Un fenonemo di degrado già denunciato varie volte. E' accaduto nei pressi di una scuola materna a Perugia, o in uno dei parchi cittadini più frequentati: il Chico Mendez. L'ultima segnalazione arriva da Collestrada, dove un genitore ha documentato la presenza di una siringa sporca di sangue, abbandonata lungo il viale che conduce alla scuola primaria del paese. Un pericolo soprattutto per i bambini che frequentano le aree verdi e i dintorni delle scuole e un fenomeno che continua ad indignare.