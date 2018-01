Norcia, centro polifunzionale sotto sequestro: avviso di garanzia al sindaco Nicola Alemanno

Avviso di garanzia per il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Al centro delle contestazioni mosse dalla procura di Spoleto al primo cittadino, quella di aver autorizzato con procedure di emergenza post sisma, la realizzazione del centro polifunzionale ubicato nella piccola frazione di Ancarano, poi messo sotto sequestro.

E’ direttamente il Sindaco nursino a darne comunicazione attraverso l’agenzia Ansa, a cui affida le seguenti parole: “La magistratura - spiega Alemanno all’Ansa - mi contesta che la struttura sarebbe dovuta essere autorizzata con procedura ordinaria in quanto non avrebbe le caratteristiche delle strutture emergenziali”. Il centro è stato interamente finanziato da una donazione privata ed “è funzionale per la comunità di Ancarano che avrà così un punto di ritrovo e potrà essere anche utilizzato in futuro in caso di altre emergenze”. Ha sottolineato il sindaco Alemanno all' Ansa che ha pubblicato la dichiarazione nel sito internet in chiaro dell'agenzia.