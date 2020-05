Tricolore al balcone con simboli inneggianti al fascismo: denunciato 47enne per vilipendio alla bandiera

Vilipendio alla bandiera. Questo il reato per il quale è stato denunciato un uomo di 47 anni. Il fatto risale ai giorni scorsi quando, durante i servizi di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione alcuni agenti del commissariato di Polizia di Città di Castello venivano inviati presso un’abitazione ove risultava esposto un Tricolore “contenente simboli inneggianti al fascismo”.

Sul posto gli operatori rinvenivano effettivamente una bandiera italiana visibile dalla pubblica via con alla quale risultava attaccato un foglio di carta riportante la scritta “dux nobis sempre”. Nella circostanza la pattuglia identificava anche il proprietario che, alla vista degli agenti, si stava adoperando per rimuovere il cartello dalla suddetta bandiera. Per l’autore del fatto, con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, è scattata così la denuncia.