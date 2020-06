Perugia, rissa con accoltellamento in via Cortonese: arrestato un 37enne

Scene di ordinaria follia nella tarda mattinata di oggi (martedì 30 giugno) in via Cortonese a Perugia, dove è andata in scena una rissa con coltellate in strada. Diverse le segnalazioni al 113 e tempestivo è stato l'arrivo sul posto degli agenti della Squadra volante e della Squadra Mobile della Polizia. In attesa dell'arrivo del 118 così, i poliziotti hanno così prestato i primi soccorsi a una persona trovata ferita prima di lasciarla poi alle cure del personale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto sono subito scattate le indagini, dallle quali è emerso che la persona sottoposta alle cure dei sanitari del 118, un 37enne cittadino nordafricano, aveva aggredito con un’arma da taglio un altro straniero (quando è stato rintracciato era già stato a sua volta sottoposto alle prime cure mediche dal personale sanitario). Poco dopo, anche grazie alle tracce di sangue rimaste a terra, gli agenti sono risaliti a un’abitazione situata nelle vicinanze e nella disponibilità del 37enne, dove è stata ritrovata l’arma utilizzata nella rissa. L'uomo è stato così arrestato per il reato di lesioni personali aggravate e denunciato per il possesso non giustificato di oggetti atti ad offendere, e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.