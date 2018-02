Carabinieri e polizia municipale "addestrano" i cittadini contro ladri e truffatori: ecco l'iniziativa

“Fidati solo di chi conosci”: è questo il messaggio della campagna di sicurezza urbana promossa dal Comune di Trevi, in collaborazione con gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri del posto. Dopo il primo ciclo di incontri, tornano a partire da oggi, martedì 20 febbraio, i nuovi appuntamenti dedicati a “Trevi Sicura”, volti a divulgare informazioni utili e sensibilizzare la popolazione al fine di potersi difendere da furti e truffe, in genere compiuti a danno di anziani e persone sole. Ad ospitare l’iniziativa del 20 febbraio, alle ore 18.30, è stato il Circolo di Lettura di Trevi, in piazza Mazzini.

I prossimi incontri pubblici con i cittadini sono in programma il 21 febbraio, alle ore 21, nel Circolo di San Lorenzo, in località San Lorenzo e il 26 febbraio, sempre alle 21, nel Circolo di Collecchio, in località Santa Maria in Valle.