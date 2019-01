SPECIALE EUmbria - L’Europa in soccorso di Babbo Natale: più sicurezza nei regali sotto l’albero

L’Europa in soccorso di Babbo Natale: più sicurezza nei regali sotto l’albero In occasione delle festività di Natale la Commissione europea ha fatto eseguire una serie di test su giocattoli e luci natalizie da cui è emerso che il 90% dei giocattoli testati e l’80% delle luci in commercio in Europa sono sicuri. In seguito ai risultati dei test tutti i prodotti non idonei sono stati ritirati dal mercato come, ad esempio, giocattoli con parti troppo facilmente scomponibili e quindi ingeribili.

Grazie alla presenza in Europa di un Sistema di allarme rapido - voluto e gestito dall’Unione europea - , tutti i prodotti non sicuri possono essere immediatamente segnalati e quindi ritirati dal commercio. La presenza di prodotti non idonei viene comunicata e condivisa con questo sistema tra gli Stati membri via rete in tempo reale e, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, si procede al sequestro del materiale non conforme alle regole europee. Questo procedimento non si applica solo per giocattoli e simili ma anche per prodotti alimentari e medicinali.

Da Bruxelles inoltre l’11 aprile di quest’anno è stato proposto un “new deal” (nuovo patto) per i consumatori, che sarà adottato nei primi mesi dell’anno a venire, finalizzato a conferire loro ancor più diritti e che estenderà la protezione dei consumatori all'ambiente online. Lo scopo del “new deal” è creare un mercato unico più equo a beneficio dei consumatori e delle imprese, soprattutto delle piccole imprese schiacciate dai giganti del commercio.

Proprio per venire incontro al crescente numero di persone che acquistano online, specialmente sotto il periodo natalizio, la Commissione europea ricorda che esiste una piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR) nel caso in cui l’acquirente abbia un problema con un prodotto acquistato attraverso siti internet non conforme alle normative della Commissione.

L’Europa, afferma la Commissaria europea Jourová, ha uno dei più elevati standard di sicurezza al mondo. “Nell'UE diamo grande importanza alla sicurezza dei consumatori” dichiara sempre Vera Jourová. L’Europa così corre in soccorso di Babbo Natale e delle famiglie europee, soprattutto per i più piccoli che in questo periodo ricevono regali di ogni genere e che, se non ben controllati, possono rappresentare un pericolo.