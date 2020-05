Città di Castello, poliziotti eroi salvano una donna aggrappata ad un balcone

Il personale del Commissariato di Polizia di Città di Castello è intervenuto per soccorrere una donna che si trovava appesa ad un balcone.

La chiamata era per una donna in difficoltà, non si sa se perché volesse compiere un gesto volontari o per un incidente domestico sul bacone.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno visto la donna appesa alla ringhiera e un uomo che la tratteneva. dopo aver buttato giù la porta, gli agenti si sono precipitati sul balcone e hano aiutato l'uomo a mettere al sicuro la donna.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco e un equipaggio del 118 che ha visitato la donna, che non aveva comunque riportato ferite o lesioni.