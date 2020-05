Controlli a Fontivegge: pregiudicato beccato alla guida di una moto senza patente né assicurazione

Senza patente alla guida di una motocicletta non coperta da assicurazione. Non l'ha fatta franca un 30enne cittadino extracomunitario che viaggiava insieme a un suo connazionale a bordo del mezzo (di proprietà di un cittadino albanese) fermato dagli agenti della Squadra Volante della Polizia in zona Fontivegge.

I due uomini di origini tunisine, con numerosi precedenti di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, sono risultati poi negativi a più approfonditi controlli. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente e per non aver assicurato il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.