Vasta operazione di polizia a Fontivegge, già diverse persone fermate e controllate per spaccio di droga

Una vasta operazione di controllo è attualmente in atto nella zona di Fontivegge. L'intervento, disposto dal questore Antonio Sbordone, come contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Fontivegge, vede impegnati oltre 25 elementi delle forze dell’ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di finanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione, realizzata attraverso un’azione sinergica supportata anche da agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, della Squadra Mobile della Questura di Perugia e da unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, ha già portato al fermo e al controllo di numerose persone individuate nelle aree della stazioni dove si svolge, più frequentemente, lo spaccio.