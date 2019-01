Alla guida di un'auto con targa straniera, prima multa con il Decreto Salvini

Auto con targa straniera guidata da cittadina rumena residente a Perugia. Scatta la prima multa da 500 euro così come prevede il Decreto Salvini sulla sicurezza. Si tratta della prima sanzione di questo tipo nel capoluogo umbro.

Tra le novità introdotte dal Decreto sicurezza c’è la modifica dell’art. 93, comma 7 – bis, del Codice della Strada a contrasto del fenomeno della “estero vestizione”, cioè di chi guida auto con targa estera pur essendo residenti in Italia da più di 60 giorni (sono previste eccezioni quali leasing o locazione senza conducente da parte di impresa in altro Stato membro dell’Unione Europea che non ha stabilito una sede in Italia).

Ieri durante un controllo a Perugia una Volante ha feramto una BMW con targa rumena. L’auto risultava condotta da una cittadina rumena di 34 anni, con regolare patente italiana rilasciata nell’anno 2013. Una chiara evidenza della sua permanenza in Italia da ben più di 60 giorni. L’auto, secondo la donna, era di un amico, rumeno, che gliel’aveva prestata.

I poliziotti, in applicazione della nuova normativa, hanno multato la donna di quasi 500 euro e sottoponendo il veicolo a sequestro amministrativo.

Gli agenti hanno anche avvertito la rumena che se il veicolo non sarà immatricolato con targa italiana entro 180 giorni e non venisse richiesto il foglio di via per condurre il veicolo all’estero, verrà confiscato e venduto all’asta.