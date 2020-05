Coronavirus, continuano i controlli anti-contagio: denuncia e multa per un pregiudicato

L'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus è scattata il 4 maggio ma le forze dell'rodine continuano a monitorare il rispetto delle disposizioni anticontagio. Proprio durante una di queste attività di controllo alcuni agenti del commissariato di Polizia di Città di Castello hanno fermato due cittadini tunisini e notificato a uno di essi un ordine di carcerazione con sospensione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo inoltre è stato sanzionato in via amministrativa con una multa in quanto, a seguito di accertamenti, la motivazione del proprio spostamento risultava non veritiera. A quel punto così è scattata anche la denuncia per falso ideologico.