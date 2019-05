Perugia, ancora violenza a Fontivegge: lite finisce in rissa, un ferito

Ennesima rissa nei condomini di Fontivegge. A terra le tracce di sangue che confermano la violenta colluttazione avvenuta tra alcuni giovani, di origine sudamericana, lungo i corridoi degli edifici tra le bottiglie di vetro abbandonate a terra.

Proprio l'alcol sarebbe all'origine del diverbio, sfociato in violenza che ha avuto come conseguenza il ferimento di una persona, raggiunta al naso da un violento colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto.

L'ennesimo episodio, come denunciano chi opera e chi vive nel quartiere, da anni zona problematica dove la convivenza è spesso difficile e non mancano situazioni ai limiti come quella di domenica pomeriggio. Numerose le segnalazioni effettuate, dicono, in particolare per le intemperanze che, come sembra in questo caso, si legano all'abuso di alcolici. Per i residenti la situazione è sempre più insostenibile e in tanti pensano di andarsene.