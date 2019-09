Sicurezza, centro storico al setaccio: in tre trovati con la droga e denunciati

Il centro storico di Perugia e le zone limitrofe passate al setaccio dai carabinieri. Nella notte di controlli i militari dell'Arma hanno eseguito accertamenti su 216 persone e verificato 186 veicoli. Controllati anche due locali.

Cinque le multe per violazione del codice della strada, due patenti ritirate e un'auto sequestrata. Il bilancio dell'attività svolta parla, inoltre, di una donna di 53 anni denunciata perché ha rifiutato di sottoporsi ai controlli finalizzati ad accertare l'assunzione di droga, e di 3 persone - due giovani e un 55enne - denunciati perché trovati, in circostanze diverse, in possesso di hashish e marijuana.