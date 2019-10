Si sente male mentre passeggia con il fratello, stroncato da infarto un 35enne di Spello

Un 35enne di Spello è morto sotto gli occhi del fratello, mentre insieme passeggiavano nei sentieri della baia di Portonovo. L’uomo è decedetuo ieri per un attacco cardiaco.

Il decesso per cause naturali è stato subito confermato dal medico del 118, al cui arrivo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Norm di Ancona e una squadra dei vigili del fuoco per recuperare la salma, operazione complicata, vista la corporatura piuttosto massiccia dell’uomo.

Il 35enne e il fratello si trovavano nei pressi del parcheggio della Torre quando si è sentito male all’improvviso, si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Il fratello ha subito chiamato i soccorsi, ma quando il 118 è arrivato sul posto non c’era più nulla da fare per il 35enne di Spello. Inutili i tentativi di rianimarlo.