Si barrica in casa, si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco: salvato dai carabinieri

Paura in un'abitazione a San Terenziano (frazione di Gualdo Cattaneo) nella serata di ieri, martedì 30 gennaio. Un uomo di 52 anni, dopo essersi barricato in casa e cosparso con una tanica di benzina, ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. Immediato l'intervento dei carabinieri, allertati dalla famiglia dell'uomo (che in quel momento non erano in casa): i militari hanno iniziato una lunga mediazione per cercare di farlo desistere dalle intenzioni suicide.

Lunghi, interminabili minuti, ma il 50enne non desisteva e così, approfittando del momento più opportuno, i carabinieri di Todi, guidati dal capitano Luigi Salvati Tanagro, hanno fatto irruzione nell'abitazione, bloccandolo e impedendogli di portare a termine il suo piano. Sul posto, preventivamente, sono stati allertati anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Foligno per tutti gli accertamenti sanitari del caso. L'uomo è stato salvato grazie alla prontezza dei carabinieri. Alla base di quanto accaduto, sembrerebbe esserci stato un momento di smarrimento e di rabbia, forse causato da alcuni problemi personali. Ora il 50enne è stato dimesso dall'ospedale.