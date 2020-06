Shottini a minorenni la sera dello stupro, il questore chiude un bar in centro storico a Perugia

Chiusura e sospensione della licenza per il bar che ha venduto gli shottini al gruppo di minorenni di cui faceva parte la ragazzina violentata la sera dell’11 giugno.

La decisione è del questore Antonio Sbordone dopo che le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno appurato la vendita di superalcolici a minori, in violazione delle leggi.

Il questore ha fatto abbassare le saracinesche al locale sulla base dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza che prevede la sospensione della “licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

Gli amici della vittima dell’aggressione sessuale, nelle loro deposizioni ai Carabinieri, hanno affermato di essersi recati nel locale e di aver consumato una decina di shottini a testa, prima che la loro amica venisse avvicinata dal giovane che è stato arrestato per lo stupro.

Testimonianze che sono state valutate attendibili per predisporre la sospensione della licenza del locale pubblico.

È stata accertata l’assoluta mancanza del rispetto della normativa vigente, da parte del gestore del bar, relativa all’ accertamento dell’età dei propri clienti prima della mescita dei super alcoolici. Il Questore ha pertanto disposto, con specifico provvedimento notificato al responsabile dell’esercizio commerciale nella mattinata odierna, l’immediata sospensione e chiusura del locale per 30 giorni (In foto, un agente provvedere a mettere i sigilli alla porta del locale, immagine della Questura di Perugi).

Il provvedimento è motivato anche per prevenire episodi connessi all’abuso di sostanze alcoliche, come si è accertato essersi verificato in occasione delle recenti liti occorse nel centro storico cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Saremo inflessibili nel nostro compito di far rispettare le leggi ancor più quando dal mancato rispetto di esse possono derivare conseguenze pericolose per i nostri giovani” ha detto il questore Sbordone.

Gallery