Il Carnevale sansistese compie 40 anni... E lo fa col botto, ecco i carri che sfilano oggi in centro

Il Carnevale sansistese compie 40 anni. E lo fa col botto: una sfilata di carri allegorici oggi nell’acropoli e una, domani, per le vie di San Sisto. “Si avvia a diventare – se già non lo è – il Carnevale di Perugia”, scrive il presidente Federico Boncio. L’Associazione “I Rioni” dispone ormai di una struttura permanente per ospitare l’allestimento dei carri che dura praticamente tutto l’anno. Tante le ore di lavoro volontario e numerose le persone che, in ruoli diversi, si affaccendano per dare il meglio di sé, in termini di ideazione, progettazione, realizzazione, partecipazione (oltre a ballo, musica, sfilata…).

Un Consiglio direttivo che vede coinvolti Maurizio Luchetti, Luca Mencarelli, Loretta Giommetti, Evj Brizzi, Andrea Miccioni, Rodolfo Brenci, Cristiano Melograno, Marco Tabarrini, Stefano Canali, Federico Boncio, Fabrizio Bovi, Giovanni Colasurdo, Marco Lepri, Francesco Marracci, Giuseppe Bianchetti, Giovanni Leombruni. Tutti nomi inconfondibilmente perugini. Ma è impossibile citare tutti quelli che si dànno da fare, trasversalmente alle professioni e alle età.

I Rioni. Perugia Due propone il mondo fantastico dei Supereroi. La Torre evoca Mary Poppins. ’L Toppo propone gli amici di Topolino. ’L Cedro ha il Gattobus, con Totoro e gli spiritelli della fuliggine. Infine, Borgo Novo, con la scuola Dante Alighieri, propone il Love Rap, inteso come amore per la natura, la pace e un mondo migliore. Stamattina i carri erano tutti schierati in piazza IV Novembre, esposti all’ammirazione di grandi e bambini.