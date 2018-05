L'oscuro mondo delle sette, fenomeno drammatico anche in Umbria: "Ecco dove si nasconde il male"

L’oscuro universo delle sette sataniche coinvolge anche l’Umbria. Datti alla mano, secondo gli ultimi a disposizione dal Viminale, la nostra regione si colloca al quarto posto in Italia per numero di sette, sia religiose che sataniche e cresce anche il numero di denunce.

Secondo Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di polizia Mosap, sono donne e bambini le prime vittime di queste strane congreghe, che possono essere a carattere non solo “spirituale”, ma anche “sanguinario”. Ma cosa hanno in comune queste sette? Innanzitutto quella del lavaggio del cervello, della manipolazione mentale, secondo il segretario del Mosap “sono almeno una decina quelle attive e monitorate anche dai nostri uffici. E' un fenomeno di cui si parla poco, magari solo in presenza di fatti di cronaca rilevanti. Invece dobbiamo continuare ad essere vigili perchè le denunce e le segnalazioni confermano, non solo in Umbria, un trend in crescita”.

In Italia ne esistono oltre 200 ed e' una stima per difetto, con decine di migliaia di adepti. Gli esperti più esattamente parlano non a caso di 'psicosette'. “E’ doveroso ricordare che questi manipolatori della psiche, che promettono di salvare le persone da dolori e malattie, di liberare da traumi e fallimenti del passato, si nascondono spesso dietro aziende di formazione e gruppi motivazionali, associazioni culturali e centri yoga, gruppi pseudo universitari e movimenti spirituali".

Intanto il 31 maggio a Terni Conestà sarà protagonista di un convegno dal titolo "Più forti del male", dedicato proprio alla realtà delle sette. L'iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 15.15 a Palazzo Gazzoli, e' organizzata insieme col Gris (Gruppo di Ricerca e Formazione Socio-Religiosa), vedra' la presenza di esperti del settore con competenze di altissimo livello oltre alla partecipazione del Vescovo di Terni Giuseppe Piemontese.

"Nella Polizia di Stato - continua il segretario generale del Mosap - abbiamo investigatori e professionisti preparati. Dal dicembre 2006, in particolare, esiste la Squadra anti-sette (Sas) che e' incardinata nello Sco, il Servizio Centrale Operativo. Le denunce che arrivano alle Questure anche dell'Umbria parlano di famiglie spaccate, ricoveri in cliniche psichiatriche, sparizioni, suicidi. Per quel che riguarda le sette sataniche, la donna e' quasi sempre vittima centrale di questi riti, uno strumento di piacere carnale che diventa un mezzo per comunicare col demonio, secondo una folle narrazione tristemente nota. Gli abusi avvengono anche sui bambini, circa il 20 per cento delle vittime è rappresentato da minorenni e la metà ha tra i 5 e i 10 anni".