Sesso e annunci sul web, Lady Maria va in "quarantena": "Ci rivediamo tra 30 giorni... c'è il coronavirus"

L'amore e il sesso ai tempi del Coronavirus. Potrebbe essere questo il titolo del nostro articolo basato su una curiosità ma che è lo specchio della psicosi da contagio del coronavirus. Grazie ad un lettore che, tra l'altro ci criticava per l'eccesso di articoli sul virus cinese, siamo arrivati fino ad uno dei siti di annunci per scambisti, sesso libero e quello rigorosamente a pagamento. Anche noi eravamo a caccia di qualcosa che ci era stato indirettamente segnalato: ovvero l'annuncio di tale lady Maria che, per passione o per professione non possiamo saperlo, ha lasciato un suo scritto sulla bacheca in questione nella sezione coppie (l'accesso rigorosamente vietato ai minori di 18 anni). Non si tratta del solito annuncio, dove ci si mostra e si spiega cosa si può offrire o cosa si cerca da altri inserzionisti. No. Stavolta, con rammarico la nostra Lady Maria - spaventata dal coronavirus e dal potenziale contagio durante certe situazioni intime - annuncia una sua personalissima quarantena: "INSOSPETTABILE SIGNORA, SUPER DISPONIBILE PER I TUOI MOMENTI DI EVASIONE... A CAUSA EPIDEMIA CORONAVIRUS CI RIVEDIAMO FRA 30 GIORNI DA OGGI.TANTI BACI E BUONA VITA A TUTTI". E' la dimostrazione, al di là delle risatine e della leggerezza di questo articolo (di cui siamo consapevoli), che la paura (infondata al momento in Umbria) sta cambiando anche i nostri stili di vita e i nostri desideri. (Ps: confidiamo nelle scherzo di buontempone... ma di questi tempi c'è comunque da stare attenti).