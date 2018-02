Serie B - Tifosi aggrediti dopo Frosinone - Perugia

Un agguato vile e violento quello che ha visto protagonisti i tifosi del Grifo, quelli del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, dal ritorno dalla trasferta contro il Frosinone. A rendersi responsabili di tale atto alcuni sostenitori del Bari che facevano ritorno in Puglia dopo la partita disputata a Terni. Un attacco ingiustificato e deprecabile e sul quale dovrò farsi chiarezza individuando i colpevoli.

Il luogo. Il fatto è avvenuto presso la stazione di servizio” Mascherone”, localizzata tra le uscite di Roma Nord e Roma Sud dell’A1 intorno alle 19:30. Un luogo sicuro e soprattutto consigliato dalle forze dell'ordine cone posto per sostare in tutta calma. Invece mentre alcuni tifosi erano all'interno della stazione altri sono stati accerchiati da quelli del Bari che armati di bottiglie e cinture hanno cercato l'aggressione.

Paura. I tifosi del Bari avrebbero raggiunto il luogo scelto dai perugini attraverso il sottopasso che collega l'area di sosta nelle due direzioni di marcia. Appena avvistati avrebbero accerchiato i tifosi del Perugia provaovando momenti di grave tensione e paura. Fortunatamente i facinorosi si sarebbero dileguati poco dopo senza gravi conseguenze se non un ferito lieve. Un atto che non dovrebbe mai accadere quando si parla di sport. E all'indomani del fatto restano le domande sul perchè sia potuto accadere e sul perchè le forze dell'ordine non abbiamo preventivato questo contatto.