Non solo Perugia a "Sereno Variabile", in Tv anche un'altra splendida città dell'Umbria

Sabato 3 marzo alle ore 17,05 su Rai Due andrà in onda la puntata speciale di “Sereno variabile” dedicata all'Umbria, a Perugia e al suo territorio. Dopo un focus sul capoluogo, le telecamere della Rai toccheranno anche la città di Montefalco. La puntata svelerà la bellezze storico naturalistiche della “ringhiera dell’Umbria” con le splendide immagini del panorama mozzafiato che si può ammirare dal Belvedere, per proseguire come un racconto di viaggio al Museo di San Francesco con la presentazione del ciclo degli affreschi di Benozzo Gozzoli e del Perugino e delle Cantine francescane.

Il conduttore guiderà gli spettatori anche alla scoperta del pregiato prodotto della terra di Montefalco, il vino Sagrantino, che sarà presentato dal presidente del Consorzio tutela vini di Montefalco Amilcare Pambuffetti. La puntata, dove si parlerà anche della città Perugia, si chiuderà con le immagini della splendida piazza del Comune di Montefalco, scelta dal conduttore a chiusura della trasmissione.