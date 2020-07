Lite con i nipoti, la nonna impugna la roncola e va all'attacco: denunciata

Poteva risolversi con epiloghi peggiori la lite in famiglia accaduta qualche giorno fa nel perugino e che ha portato alla denuncia di una 71enne per lesioni personali aggravate. La donna stava utilizzando una roncola di non piccole dimensioni per svolgere alcuni lavori in giardino, mentre i nipoti cercavano di farla desistere dal suo intento.

Passare dalle parole ai fatti è stato un attimo: una dei due nipoti, una ragazza di 21 anni, è stata minacciata dalla donna mentre impugnava l’utensile, strattonata e presa per i capelli tanto da cadere a terra. La ragazza ha riportato varie abrasioni sul corpo a causa della caduta e, all’arrivo della polizia – allertata dai nipoti – è stata affidata alle cure dei sanitari mentre la 71enne è stata denunciata. Gli agenti hanno cercato di riportare la situazione alla calma raccogliendo le dichiarazioni delle parti. Sequestrata anche la roncola nella disponibilità della donna.