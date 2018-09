Scoperto cadavere in un parcheggio, identificato il senzatetto: è un ex parrucchiere umbro

E' stato trovato ormai senza sulla grata di una scala anticendio , nel parcheggio di un edificio di Arezzo. E' il dramma di un senzatetto umbro originario di Citerna, ritrovato ieri mattina, martedì 18 settembre, da un passante che ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi per l'uomo, un ex parrucchiere di 48 anni che dall'Umbria pare si spostasse spesso nell'aretino, da dove purtroppo non ha più fatto ritorno. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118. Per il 48enne non c'è stato nulla da fare.