"Senza stipendio da mesi": sale sul tetto con la benzina e minaccia di incendiare la casa del datore di lavoro

Tragedia evitata nei dintorni di Mugnano, dove un operaio ha minacciato di dare fuoco all'abitazione del suo datore di lavoro prima di essere ricondotto alla ragione dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, questi ultimi intervenuti sul posto con due squadre e due mezzi, aps e autoscala, per quello che sembrava inizialmemte essere un soccorso dia persona.

LA RICOSTRUZIONE - In realtà si trattava di un uomo risultato poi essere un dipendente del proprietario della casa, che secondo quanto da lui sostenuto da diverso tempo non percepiva lo stipendio ed esasperato è salito sul tetto dell'abitazione (pare che in quel momento il datore di lavoroa non fosse in casa) minacciando di incendiare l'immobile sul cui tetto aveva cosparso della benzina. Un gesto eclatante che per fortuna alla fine non ha compiuto, convinto dai Carabinieri a ritornare in sé e a scendere dal tetto prima di essere poi portato in caserma.