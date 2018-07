Un altro viaggio a scrocco che si trasforma in follia, semina il caos e blocca la ripartenza del treno

Ancora un altro viaggiatore beccato senza biglietto che ha oltraggiato il personale del treno e seminato caos all’interno del convoglio. Ma alla fine, dopo la denuncia del capotreno e l’avvio delle indagini da parte della polizia ferroviaria di Foligno, il responsabile è stato rintracciato e denunciato.

E’ solo l’ultimo dei tanti episodi critici che il personale dei treni è costretto a subire. Durante il viaggio lungo la tratta Fabriano- Foligno, un 40enne marocchino residente fuori regione e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso senza biglietto durante il controllo.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità da parte del capotreno il viaggiatore non solo si è rifiutato di farsi identificare, ma lo ha anche oltraggiato, continuando con il suo atteggiamento offensivo anche una volta arrivato in stazione, impedendo così la ripartenza del treno.

Scattati gli accertamenti e rintracciato, il 40enne è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Per lui scatterà, inoltre, anche la multa per aver viaggiato senza biglietto, nonché per l’eventuale costo del ritardo accumulato dal treno.