E' senza biglietto, ma si scaglia contro i poliziotti e gli lancia i sassi durante la fuga lungo i binari

E’ senza biglietto del treno, scappa e lancia sassi agli agenti. Un 25enne straniero residente nel comprensorio ternano stava viaggiando a bordo del treno proveniente da Perugia quando, durante il servizio di controllo del capotreno, è risultato sprovvisto del biglietto per viaggiare.

A quel punto per personale di Trenitalia a bordo ha chiesto di mostrargli un documento d’identità, ma il 25enne è riuscito a scendere velocemente alla stazione di Foligno, dandosi alla fuga lungo i binari. Ha iniziato poi a raccogliere dei sassi, scagliandoli contro gli agenti della polizia ferroviaria che nel frattempo cercava di raggiungerli.

Fuga, che è durata poco perché il giovane è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire dati sulla propria identità personale. Per lui anche una multa per violazione delle normative inerenti il regolamento ferroviario.