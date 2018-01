Aiuole invase e "sfregiate", segnali stradali divelti, la distrazione degli automobilisti diventa distruzione

Non si capisce perché – o forse sì – i danni a segnali e annessi stradali avvengono regolarmente nel fine settimana e a tarda ora. La città offre un vasto campionario di archetti eradicati, aiuole invase e sfregiate, segnali divelti o piegati. E i responsabili? Se la vettura ancora “cammina”, spesso se la svignano e non è possibile intercettarli.

Basta farsi un giretto per verificare questi danni, grandi o piccoli. I lettori ce ne segnalano due recenti. Il primo è in via Innamorati, all’Elce, dove alcuni archetti sono stati divelti, malgrado la base fosse robustamente incementata tra l’asfalto della strada e il marciapiedi (la foto ci è stata inviata in ripresa notturna).

Il secondo intoppo è in via del Maneggio, a fianco di Palazzo Gallenga. Pare che un mezzo abbia sfiorato uno dei paletti a protezione dei pedoni, pizzicando poi la centralina che porta ancora i segni visibili e che risulta incerottata da nastro bianco-rosso.