Viale Roma, parcheggi da incubo: auto assaltate da ladri e vandali e vetri spaccati

Vetri delle auto spaccate in viale Roma. E' un nostro lettore a segnalarci l'ultimo raid vandalico ai danni delle vetture in sosta lungo la via a ridosso del centro storico. Non è la prima volta che accade: già qualche settimana fa erano stati segnalati episodi simili. Tanti danni alle auto, spesso per una manciata di spiccioli lasciati all'interno o poco più.

Nuova ondata di furti a Perugia: spaccano i vetri delle auto per scovare le chiavi di casa

L'ultimo atto vandalico risalirebbe alla notte di domenica. Ma il fenomeno dei furti nelle auto si diffonde soprattutto nel periodo estivo, quando i cittadini escono in vista di manifestazioni e feste popolari spalmate in tutta la provincia. La raccomandazione è ancora quella di non lasciare nulla di incustodito all'interno dei veicoli parcheggiati, nemmeno le chiavi delle proprie abitazioni. Tramite i documenti infatti i ladri riescono agevolmente a risalire all'indirizzo di casa, per poi mettere in atto il furto.