Il giornale dei cittadini/ "Autobus per trasportare bambini senza cinture di sicurezza, e' una vergogna"

Autobus per il trasporto dei bambini, ma senza cintura di sicurezza. La segnalazione arriva direttamente da una mamma della scuola d'infanzia di Casaglia, alle porte di Perugia, che lamenta la mancanza di un presidio di sicurezza fondamentale per l'incolumità dei bambini.

“Siamo costretti a dover scegliere tra il divertimento di una gita o la loro sicurezza, perché sono tutti sprovvisti di cinture di sicurezza - spiega la madre - Anche se dicono che i mezzi sono omologati e’ una vergogna".Una situazione che è stata posta all’attenzione anche dagli altri genitori della scuola. "Domattina hanno un’uscita e ci hanno già confermato che l’autobus non sarà munito di cinture, per questo motivo non manderò mia figlia, e questo tutti dovremmo fare. “I mezzi sono datati ma li definiscono comunque omologati al trasporto di minori, quando a noi privati “giustamente” la legge ci impone di utilizzare seggiolini omologati fino a 12 anni”.