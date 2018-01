Il giornale dei cittadini/ "Grazie a medici e infermieri dell'Hospice di Perugia, è una struttura formidabile"

“Siamo propensi a reclamare tutto ciò che non funziona, io vorrei valorizzare ciò che funziona”. Sono queste le parole di Silvia, una cittadina che –attraverso la nostra redazione – vuole segnalare l’eccellente lavoro svolto da tutto il personale medico, infermieristico e Oss dell’Hospice di Perugia, che da anni si occupa di offrire cure palliative ai malati affetti da patologie ad andamento irreversibile.

“È una struttura formidabile composta da personale altamente qualificato e preparato, sia per il paziente che per i familiari. Creano una situazione familiare all' interno della struttura capace di supportare il malato e la famiglia in tutto e per tutto. Visto che siamo propensi a reclamare sempre ciò che non funziona io vorrei valorizzare ciò che funziona e che vale grazie a lavoro di tutti quelli che ne fanno parte”. “Sono veramente incredibili. E per questo credo che vadano riconosciuti per il loro lavoro. Ma credetemi non si tratta solo di lavoro".