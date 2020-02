Scuole sicure, la giunta Romizi approva altri lavori: la mappa degli istituti

L’amministrazione comunale ha approvato i progetti esecutivi dei lavori di adeguamento normativo di prevenzione incendi per alcune scuole perugine. I lavori sono finanziati nell’ambito del Piano 2019-2021 di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Tutti i lavori: Scuola primaria “Collodi 2 T.P.”, secondaria di I grado “D. Alighieri” e scuola dell’Infanzia “A. Merini”, per un importo complessivo di 50mila euro; Scuola primaria “Fabretti2 e scuola secondaria di I grado “San Paolo”, per complessivi 46mila euro; Scuola primaria “Bonucci” e scuola materna “Fantabosco” di Ponte Felcino, (50mila euro la spesa); Scuole dell’infanzia “Villaggio Kennedy”, primaria “Don Milani Mod.”, primaria

“Villaggio Kennedy TP” e secondaria di I grado “Pascoli”, per un importo complessivo di 50mila euro.