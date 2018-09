"Scuole sicure", contro lo spaccio super controlli dei poliziotti: Fontivegge al setaccio con i cani anti droga

Super controlli interforze quelli disposti a Perugia nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, lanciato a livello nazionale dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In concomitanza con l’apertura nel nuovo, anche a Perugia le forze di polizia hanno passato al setaccio le zone “sensibili” della città, come la stazione Fontivegge, che vede il passaggio di numerosi studenti.

Il progetto prevede infatti l’intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nei confronti degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado. E così, nella mattinata di oggi, gli agenti della Volante, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, la Polizia Ferroviaria e la Guardia di Finanza con le unità cinofile antidroga, hanno effettuato controlli mirati a Fontivegge. Grazie alla presenza delle unità cinofile antidroga, l’azione di prevenzione è risultata più incisiva, viste le loro potenzialità di rilevare l’eventuale presenza di droga, anche all’interno di borse, zaini o altri contenitori.

L’azione svolta-spiega la Questura - non ha rilevato la presenza di persone in possesso di droga ma ha garantito una efficace azione di prevenzione in una zona fortemente frequentata dagli studenti in transito.