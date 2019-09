Scuole, passo decisivo per la realizzazione del nuovo plesso di Ponte Pattoli

Un altro decisivo passo avanti per la costruzione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli dopo il voto favorevole alla variante del Piano Regolatore in consiglio comunale. Dal punto di vista tecnico, il progetto ricade su un’area già destinata a servizi pubblici e solo per una piccola parte interessa un’area privata (circa 1.000 mq), per la quale appunto si è resa necessaria la variante urbanistica.

Per ciò che concerne il progetto preliminare, la nuova scuola accoglierà le due scuole già esistenti nel quartiere, elementare e media, tenendo conto delle esigenze attuali, ma prevedendo anche la possibilità di ulteriori ampliamenti. Completata la fase di progettazione entro questo mese si ritiene di procedere per l’inizio dell’anno con la gara per appaltare i lavori, che si presume potranno iniziare nell’estate

2020.

L’assessore Scoccia ha sottolineato in consiglio l’importanza del progetto in considerazione della necessità per il territorio di Ponte Pattoli di dotarsi di una struttura adatta alle esigenze scolastiche. Peraltro l’opera, al di là della componente prettamente didattica, determinerà ulteriori benefici al quartiere ed alle aree limitrofe che potranno contare su spazi anche per il sociale e la cultura.