Scuole chiuse, task-force umbra in campo per consentire lezioni online in tutti gli istituti

Una task-force per consentire a tutte le scuole - chiuse fino al 4 aprile prossimo - di poter mettere in piedi lezioni e verifiche a distanza, ovviamente online, per continuare la didattica con gli studenti a casa. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ha attivato la squadra di esperti sia per supportare ed assistere le istituzioni scolastiche della regione che formare docenti e personale amministrativo.

La Task Force coordinata dalla dirigente regionale, dott.ssa Antonella Iunti, è costituita dai dirigenti scolastici delle scuole 2.0, il Dirigente Massimo Belardinelli della Direzione Didattica “San Filippo” di Città di Castello e la Dirigente Rita Coccia dell’ITT “A. Volta” di Perugia, dalla Dirigente Franca Burzigotti del FuturLab per l’Umbria attivo presso l’IIS Campus “L. da Vinci” di Umbertide e dal personale del team PNSD e dall’Équipe formativa territoriale.

Il lavoro della Task Force sarà indirizzato ad assistere da remoto i dirigenti scolastici e i docenti per sviluppare l’apprendimento a distanza mediante un’ampia gamma di metodologie e strumenti digitali. La tecnologia, dunque, si mette al servizio della comunità contribuendo ad attenuare il disagio e le difficoltà derivanti dalla grave situazione emergenziale che sta mettendo a dura prova il Paese e con esso il sistema scolastico. Nessuno sarà lasciato solo.