Allerta meteo in Umbria, lunedì scuole chiuse anche a Corciano

Allerta meteo in Umbria. Anche il sindaco di Corciano, Cristian Betti, ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole del comune, di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, per domani, lunedì 26 febbraio. "Dietro la conferma della Protezione Civile della possibilità di accumuli di neve e ghiaccio anche nelle nostre zone, è stata firmata l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole del comune. Tale provvedimento viene assunto, in accordo con gli altri sindaci umbri, a titolo precauzionale dato che i fenomeni si verificherebbero nelle ore notturne e quindi intendiamo agire in un' ottica di prevenzione".

"A tal fine cominceranno, questa sera, le azioni di spargimento del sale sulle strade più problematiche che risulteranno utili in caso di scarse precipitazioni nelle prossime ore. Dovessero essere, invece, più copiose, entreranno in funzione quanto prima i mezzi per liberare le strade. Resta inteso che potrebbero verificarsi dei disagi e consigliamo quindi cautela in caso di vostri spostamenti".