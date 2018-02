Allerta meteo in Umbria, neve e ghiaccio: scuole chiuse ad Assisi

Allerta meteo in Umbria. Anche il sindaco Stefania Proietti, rende noto che nel Comune di Assisi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie per il giorno 26 febbraio 2018. "Una decisione assunta di concerto con i sindaci dell’Umbria in considerazione del bollettino di criticità regionale (allerta arancione) emesso oggi dal Centro Funzionale Decentrato di monitoraggio meteo-idrogeologico della Regione Umbria con valenza dalle 14.00 del 25 febbraio 2018 alla mezzanotte del 27 febbraio 2018.

Una misura adottata in via precauzionale considerando i potenziali disagi alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità.

Il Comune di Assisi ha inoltre attivato le procedure previste dal Piano Neve e dal Piano di Protezione Civile comunale".