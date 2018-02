Scuole di ogni ordine e grado riaperte anche a Perugia. E' ufficiale. Il Comune di Perugia, attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale, comunica: "Si ritiene di non prorogare l’ordinanza di chiusura emanata ieri per le scuole e le università in quanto le strade risultano percorribili e non sono state rilevate particolari criticità". E così dopo Corciano, Assisi, Città di Castello, anche Perugia non ha prorogato l'ordinanza di chusura delle scuole. Domani si torna sui banchi.