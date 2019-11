Genitori preoccupati e chat roventi: nel complesso di via Cortonese è entrato in funzione l'allarme anti-incendio

Genitori preoccupati e chat scolastiche roventi dopo che l'allarme anti-incendio è entrato in funzione nella mattina di oggi nel complesso scolastico di via Cortonese dove è situata la succursale della scuola Media Pascoli e dove sono presenti anche l'elementari e la scuola dell'infanzia. Il fatto è avvenuto intorno alle 11,30 quando - come confermato a Perugiatoday.it da alcuni testimoni - si è incominciato a diffondere un odore definito acre e che ha costretto ad aprire le finestre in alcune aule. Poi è scattato l'allarme anti-incendio avvisando del pericolo per tutto il complesso scolastico. Insegnanti e giovani studenti si sono portati all'esterno dell'edificio. Ma il tutto per pochi minuti. Non c'è stato neanche bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità scolastiche. Tutti poi sono tornati in aula per completare l'orario della mattina. I genitori, nelle chat, chiedono di essere informati sull'accaduto per capire cosa sia successo e il perchè.