Nasce un nuovo corso di studi per gli studenti delle scuole superiori: è il primo a Perugia

Sarà presentato il 24 gennaio (dalle ore 09.00 alle ore 12.30) presso l’Auditorium dell’IIS “ Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia, il nuovo corso di indirizzo di studi “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, unico nella provincia di Perugia.

Il nuovo corso è stato istituito a seguito della Delibera del Consiglio Regionale del 9 gennaio 2018 che definisce il piano di dimensionamento scolastico 2018/2019. Questo nuovo indirizzo nasce dall’esigenze emerse dal territorio regionale in relazione al problema della gestione integrata delle ricchissime risorse naturali ed in particolare dell’acqua del suolo e del sottosuolo,nonché la tutela dell’Ambiente attraverso il risanamento ambientale e lo smaltimento dei rifiuti.

Vuole essere una risposta alla richiesta di nuove figure professionali sul territorio specializzate nel settore tecnico ed amministrativo. Il diplomato avrà dunque competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale per svolgere in sicurezza mansioni nei settori della gestione delle infrastrutture territoriali e dei sistemi e degli interventi di salvaguardia dell’ambiente e territorio.