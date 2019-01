Cani antidroga al Classico, trovati 3 grammi di marijuana negli zainetti

Guardia di finanza al liceo classico Mariotti con i cani antidroga e spuntano 3 grammi di marijuana.

I finanzieri si sono presentati stamattina all'istituto perugino (solo in centrale) per i consueti controlli antidroga con i cani. Secondo quanto appreso i militari avrebbero controllato alcuni studenti e rinvenuto 3 grami di sostanza stupefacente. I cani avrebbero anche fiutato diversi zainetti e giacconi in cui, in precedenza (anche qualche giorno), era stata messa della sostanza, ma senza trovarla.

I controlli nella scuola si sono sviluppati su tutti i piani dell'istituto scegliendo classi campione in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto scuole sicure.

Immediata la protesta di Altrascuola che ha segnalato come le situazioni di insicurezza siano altre, a partire dai problemi di edilizia al mancato supporto psicologico degli studenti in difficoltà.