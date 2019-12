Intervista, Fressoia (Italia Nostra): "La scuola di volo all'aeroporto perugino? No, penalizzerà i voli di linea"

La scuola di volo è meglio non farla al S. Francesco, si scelga piuttosto l’aeroporto di Foligno. Il presidente di Italia Nostra, Luigi Fressoia, insieme al colonnello Trecchiodi (esperto di trasportistica) osserva che l’intenzione di conferire l’aeroporto ad una Scuola di Volo non è una buona idea.

Perché mai? “Il successo della Scuola di volo è solo teorico, mentre è certa la penalizzazione a carico del trasporto civile nazionale e internazionale per cittadini umbri, turisti, aziende, nonché per trasporti sanitari”.

Il motivo della penalizzazione? “La Scuola dovrà necessariamente occupare, quasi tutti i giorni, spazi e strutture dell'aeroporto, impedendo il pieno dispiegamento del servizio per cui è nato. Questa operazione viene presentata con enfasi dal presidente SASE, sig. Cesaretti, perché l'investimento da parte della società di Scuola di Volo è di svariati milioni”.

Nota una contraddizione con la vocazione del San Francesco a diventare il secondo aeroporto di Roma? “Esattamente! Le due cose sono in contraddizione: sfruttare bene la propria potenzialità di essere a supporto del sistema romano, richiede che il S. Francesco rimanga del tutto dedicato al trasporto civile, non alla Scuola di Volo. È come vendere una casa nel mentre viene ceduta in affitto!”.

Dunque, rinunciare? “Consigliamo la Regione, visti i precedenti, di valutare bene la Società della Scuola di Volo e, nel caso risulti affidabile, segnaliamo che l’aeroporto più adatto per attività di Scuola è senza dubbio quello di Foligno”.

Ci spieghi perché. “Foligno, sul suo stesso territorio, possiede un'importante azienda di costruzioni aeronautiche: si tratterebbe quindi di due attività complementari che ben si adattano reciprocamente”.

Invece al San Francesco? “All’aeroporto S. Francesco, Scuola e Trasporto aereo civile si penalizzano a vicenda”.