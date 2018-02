Coppia mangia al ristorante e "scappa", scrocconi denunciati

Un pranzo consumato in un ristorante nel Grossetano, e poi via, senza pagare il conto. E così una coppia originaria di Spoleto è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta dai carabinieri della compagnia di Pitigliano. Il fatto si è verificato nell'ottobre scorso quando i militari sono stati allertati dal titolare del ristorante. Da lì è partita l'indagine e gli accertamenti dei militari, che hanno permesso di rintracciare i due dopo aver visionato le immagini delle telecamere presenti in zona e a recuperare il numero della targa dell'auto con la quale si sono allontanati. Inevitabile, per loro, la denuncia.