Deturpa e imbratta i palazzi storici con la bomboletta spray: vandalo 43enne denunciato

Scritte selvagge e disegni realizzate con la bomboletta spray,ai danni di palazzi privati e pubblici, alcuni anche di interesse storico- artistico del centro di Foligno. Gli agenti del Commissariato di Foligno, diretto dal vice questore aggiunto Bruno Antonini, sono riusciti però a rintracciare l’autore dell’atto vandalico e denunciato per imbrattamento e deturpamento. Si tratta di un 43enne del posto. Gli episodi risalgono allo scorso ottobre, secondo le indagini il 43enne, dopo aver passato una serata in un locale in compagnia di due amici, avrebbe imbrattato gli intonaci dei palazzi insieme a due complici. Il cerchio si è stretto grazie anche alle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.