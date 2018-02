INVIATO CITTADINO La lotta politica sporca i muri dell'Università

Lotta politica sui muri in zona universitaria. In via Elce di Sotto campeggiano scritte di tutti i colori e dei più vari contenuti. L’orientamento prevalente sembra essere indirizzato contro la destra e in particolare contro Casapound. Due scritte sono di questo genere. La prima recita “Casaclown: fascisti da salotto”, in cui è evidente lo sfottò consistente nel gioco di parole con sostituzione “pound/clown”, per dare del pagliaccio agli avversari.

La seconda è un po’ più criptica, perché dice “Fasci solo feticcio di essere un sottomesso”. Cosa voglia significare resta un mistero. Una terza, probabilmente di matrice opposta, racconta ironicamente: “Domani inizia il comunismo. Correte puntuali!”. Pare di capire che potrebbe essere in qualche modo una risposta agli sfottò di cui sopra. È certo che in clima preelettorale le scritte aumenteranno. Tanto vale dare una ripulita a urne aperte e a risultati noti