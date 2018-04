Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 avvertita anche in Umbria

Scossa di terremoto alle 4.19 di questa mattina, mercoledì 4 aprile. I sismografi dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno infatti registrato una magnitudo di 3.9 in località Muccia, nel maceratese a nove chilometri di profondità, e proprio lungo il confine tra l'Umbria e le Marche. Il terremoto è stato avvertito anche in alcune località umbre. Non si segnalano al momento danni.